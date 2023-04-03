МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет на фоне ослабления доллара, преодолевая отметку в 2 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 20,45 доллара, или на 1,03% — до 2 006,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,03% — до 24,163 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,33%, до 102,17 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Ослабление доллара ускорилось после открытия торгов в США и появления новой макростатистики. Как сообщил ранее в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в марте упал до 46,3% со значения февраля в 47,7%, хотя ожидалось снижение лишь до 47,5%.

Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,411% с 3,49% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.