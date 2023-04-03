МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Котировки сои и кукурузы на CBOT в понедельник подскочили до максимумов за несколько недель на фоне беспокойства по поводу хода посевной кампании в США. Кроме того, поддержку оказал и рост цен на нефть, пишет Reuters.

Пшеница растет вслед за котировками кукурузы. Также росту котировок способствуют риски для предложения в США и Причерноморье.

Влажная погода в южной части сельскохозяйственного пояса США и сильные снегопады в Северной и Южной Дакоте, а также в Миннесоте могут привести к задержкам в посевной кампании в ближайшие недели.

Погодные риски способствуют росту котировок кукурузы, хотя прогнозы Минсельхоза США по посевным площадям превысили ожидания трейдеров.

"Росту котировок способствует прежде всего удорожание энергоносителей", — отметил Дон Руз из U.S. Commodities.

"Возникают сомнения по поводу прогнозов Минсельхоза США по посевным площадям. На севере Великих равнин вновь ожидаются снегопады", — подчеркнул он.

Частные экспортеры сообщили о продаже 150 000 тонн кукурузы Мексике и 20 000 тонн соевого масла неизвестным покупателям с поставкой в 2022-2023 маркетинговом году.

Около 15.04 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 1,18%, до 15,23 1/4 доллара за бушель. Ранее в понедельник котировки поднимались до 15,27 3/4 доллара за бушель, максимума с 9 марта.

Кукуруза торговалась с повышением на 0,19%, по 6,61 3/4 доллара за бушель. В ходе торгов цены поднимались до максимума с 23 февраля 6,68 1/2 доллара за бушель.

Пшеница подскочила на 1,26%, до 7,01 доллара за бушель.