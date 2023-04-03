МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают возможность завершения банковского кризиса.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,54%, до 7 673 пунктов, французский CAC 40 — на 0,32%, до 7 345,96 пункта, немецкий DAX снизился на 0,31%, до 15 580,92 пункта.

На прошлой неделе американский First-Citizens Bank заявил о приобретении всех депозитов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank, с банкротства которого на рынках начались опасения о приближении нового банковского кризиса. При этом рынки также оценивают заявление стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти сверх уже существующих ограничений. Оно будет реализовано с мая по конец года и в сумме составляет 1,66 миллиона баррелей в сутки. На фоне сокращения добычи стоимость нефти перешла к резкому росту, увеличиваясь более чем на 5%, что, в свою очередь, усиливает инфляционные опасения.

"Текущее восстановление рынка все еще находится на шаткой основе, и все, что нужно, чтобы развернуть рынки, это серия негативных новостей, таких как ОПЕК+", — приводит агентство Блумберг слова руководителя отдела стратегии, учета и устойчивого развития в Liberum Capital Йоахима Клемента (Joachim Klement).