МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. На прошлой неделе котировки природного газа на NYMEX упали до 30-месячного минимума, второй раз за этот год опустившись ниже 2 долларов за млн БТЕ. Цены снижаются, хотя некоторые производители уменьшили добычу, сообщает Reuters.

С начала года цены на газ в США рухнули примерно на 50%, что стало рекордным квартальным падением. Давление на котировки оказали рост добычи и мягкая погода этой зимой, из-за которой спрос оставался низким, а электроэнергетические компании менее активно расходовали запасы.

Вероятность того, что добыча прекратит расти, низкая. Кроме того, объем запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на 21% превышает среднее 5-летнее значение для текущего времени года. На фоне избытка предложения объем запасов газа в США может достичь рекордного максимума до начала нового отопительного сезона.

Крупные производители газа, включая Chesapeake Energy и Comstock Resources, сокращают добычу. Однако производство попутного газа, добываемого вместе с нефтью, на крупнейших сланцевых месторождениях США продолжит расти. При этом у нефтяных компаний нет планов снижать производство.

"На попутный газ приходится примерно треть производства природного газа в США", — отметил Жак Руссо, управляющий директор ClearView Energy Partners. "Производство попутного газа вряд ли сократится, учитывая текущие нефтяные цены", — добавил он.

"Текущие цены на газ говорят в пользу сокращения предложения в условиях снижения потребления в США и ограниченных мощностей для экспорта сжиженного природного газа (СПГ)", — говорит Стивен Эллис, стратег-аналитик Morningstar Research Services.

Согласно правительственным данным, производство природного газа в США в этом году может вырасти до 100,67 млрд кубических футов в день. В прошлом году добыча достигла рекордного максимума 98,09 млрд кубических футов в день.

При этом спрос на газ в США, включая экспорт, может сократиться до 107,3 млрд кубических футов в день с рекордных 107,4 млрд кубических футов в день в прошлом году за счет ожидаемого снижения внутреннего потребления.

Спрос может снизиться, несмотря на прогнозируемое увеличение экспорта СПГ на 14% после возобновления работы СПГ-терминала Freeport в Техасе.