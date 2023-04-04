МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Золото во вторник утром слабо снижается в цене, торгуясь в районе 1997 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара оказывает некоторое давление на котировки, при этом базовые факторы продолжают служить поддержкой. Китайские дилеры начали предлагать золото с дисконтом

По состоянию на 7.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,15 доллара, или на 0,16% — до 1 997,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% — до 24,05 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 102,17 пункта. При этом к иене доллар дорожает на 0,23%. Удорожание американской валюты делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На рынках при этом сохраняются базовые факторы, поддерживающие спрос на золото. В их числе риски рецессии в мировой экономике, а также монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Актив-убежище должен иметь хорошую поддержку, учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении системных рисков банковского сектора и ожидания окончания цикла ужесточения политики ФРС", — считают аналитики China Everbright Bank, которых цитирует издание Wall Street Journal.

Золото традиционно считается надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности. При этом смягчение монетарной политики ФРС оказывает давление на доллар, что также позитивно для золота.