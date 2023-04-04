Золото дешевеет на укреплении доллара, торгуясь в районе 1997 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Золото во вторник утром слабо снижается в цене, торгуясь в районе 1997 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара оказывает некоторое давление на котировки, при этом базовые факторы продолжают служить поддержкой.
По состоянию на 7.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,15 доллара, или на 0,16% — до 1 997,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% — до 24,05 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 102,17 пункта. При этом к иене доллар дорожает на 0,23%. Удорожание американской валюты делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.
На рынках при этом сохраняются базовые факторы, поддерживающие спрос на золото. В их числе риски рецессии в мировой экономике, а также монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Актив-убежище должен иметь хорошую поддержку, учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении системных рисков банковского сектора и ожидания окончания цикла ужесточения политики ФРС", — считают аналитики China Everbright Bank, которых цитирует издание Wall Street Journal.
Золото традиционно считается надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности. При этом смягчение монетарной политики ФРС оказывает давление на доллар, что также позитивно для золота.
https://1prime.ru/Financial_market/20230404/840275824.html