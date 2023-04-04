МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на промышленный металл. Цена золота падает на укреплении доллара

По состоянию на 8.08 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,51% — до 4,0312 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,85% — до 8 917 долларов, алюминия – на 0,64%, до 2 397,5 доллара, цинка – на 0,82%, до 2 898,5 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на медь, в том числе после негативной промышленной статистики из КНР, вышедшей в понедельник. По версии делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в марте опустился до 50 пунктов с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост до 51,7 пункта.

Промышленная статистика из Китая отражается на перспективах спроса на медь. КНР является одним из основных мировых потребителей этого металла.