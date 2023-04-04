МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Индекс FTSE 100, в котором большой вес имеет сырьевой сектор, растет седьмую сессию подряд при поддержке акций сырьевых и финансовых компаний, сообщает Reuters. Акции OKYO Pharma снизились после объявления о плане делистинга с британских рынков.

Акции биофармацевтической компании OKYO Pharma Ltd упали почти на 15%. Компания сообщила о намерении уйти в мае с Лондонской фондовой биржи, сославшись на небольшие объемы торгов и низкие оценки.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 и индекс компаний средней капитализации FTSE 250 повысились на 0,5%.

Акции поставщиков промышленных металлов выросли на 1,4%, оказав наибольшую поддержку FTSE 100, акции банков набрали 1%.

Акции Rathbones Group Plc выросли на 2,3%. Компания по управлению активами состоятельных лиц сообщила, что договорилась о покупке британского бизнеса по управлению состояниями у Investec Plc за 839 млн фунтов с оплатой исключительно акциями. Акции Investec прибавили 2,4%.