МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Цветные металлы во вторник торгуются разнонаправленно. Среди инвесторов усиливается беспокойство по поводу спроса на фоне мрачных перспектив экономики и опасений возможного ускорения инфляции. Также на рынок влияет неопределенность вокруг предложения, передает Reuters.

Около 08.21 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 0,4%, по 8948 долларов за тонну.

Цены на медь, активно используемую в электроэнергетической и строительной отраслях, выросли на 5,2% с 2-месячного минимума, установленного в середине марта.

Майские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) завершили очную сессию с понижением на 0,4%, по 69 080 юаней за тонну.

Во вторник вечером и в среду торги на SHFE проводиться не будут в связи с отмечанием праздника Цинмин в Китае.

Между тем алюминий на LME торговался с понижением на 0,5%, по 2386 долларов за тонну, олово подешевело на 0,2%, до 25 980 долларов за тонну, цинк потерял 0,6%, до 2881 долларов за тонну, никель снизился на 0,1%, до 23 350 долларов, в то время как свинец вырос на 0,2%, до 2119 долларов за тонну.