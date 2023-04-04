МОСКВА,4 апр — ПРАЙМ. Во вторник цены на медь растут, поскольку инвесторы рассчитывают на укрепление спроса. Кроме того, доллар ослабевает, делая номинированные в долларах металлы дешевле для держателей иных валют, сообщает Reuters.

В 10.21 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,4%, до 8950 долларов за тонну.

Котировки меди восстановились с минимума 6955 долларов, достигнутого в июле прошлого года, поскольку Китай отказался от экономически невыгодных жестких антиковидных ограничений. Однако повышение процентных ставок, а также опасения по поводу роста мировой экономики и кризиса в банковском секторе спровоцировали снижение цен на металл с январского максимума 9550,50 доллара.

Во вторник доллар упал до минимума с 3 февраля, поскольку инвесторы снова ожидают скорой паузы в повышении процентных ставок ввиду слабых данных по промышленной активности в США.

"Укрепление спроса в КНР, вероятно, будет нивелировано опасениями относительно (состояния банковской системы) в США и Европе, устойчивыми поставками со стороны добывающих предприятий и увеличением производства рафинированной меди в Китае", — считают аналитики BNP Paribas.

"Во второй половине 2023 года потенциал роста цен, вероятно, будет ограничен", — добавляют они.

Спрос на медь в Китае увеличился по сравнению с прошлым годом, но не так сильно, как ожидали многие аналитики.

По словам аналитиков Guotai Junan Futures, число заказов со стороны Государственной электросетевой корпорации Китая оказалось ниже прогноза, а в области солнечной энергетики, а также на проволоку и кабели — снизилось.

Тем не менее многие аналитики и инвесторы позитивно оценивают перспективы рынка меди.

"Повышение спроса (на медь) со стороны производителей электромобилей, для генерации возобновляемой энергии, а также хранения и передачи электроэнергии уже нивелировало замедление строительного сектора в Китае… и замедление экономики стран Запада", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Хансен прогнозирует, что во второй половине 2023 года цены достигнут рекордных максимумов выше 10845 долларов за тонну. "Перспективы все более ограниченного предложения на рынке меди в следующие годы будут основным драйвером цен", — добавил он.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME оставались у флэтовой линии, на 2398 долларах за тонну, цинк подешевел на 0,5%, до 2883 долларов за тонну, никель вырос в цене на 0,6%, до 23 500 долларов за тонну, свинец подорожал на 0,4%, до 2124 долларов за тонну, а олово упало в цене на 0,8%, до 25 835 долларов за тонну.