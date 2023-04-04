МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Во вторник пара британский фунт/доллар США достигла нового максимума за десять месяцев, а евро достиг двухмесячного максимума, так как рынки ставят на скорое завершение цикла ужесточения политики ФРС, сообщает Reuters.

Пара фунт/доллар достигла максимума с июня 2022 года на 1,2521 после прорыва значительного уровня сопротивления.

"Уровень 1,2448 был важным техническим уровнем сопротивления. Он дважды становился максимумом в этом году", — сказал руководитель валютного анализа Argentex Джо Таки.

"Прорыв этого уровня означает отправную точку для новых покупок фунта и закрытия коротких позиций по этой валюте", — добавляет он.

Доллар также снизился против большинства других европейских валют, при этом пара евро/доллар США выросла до максимума с начала февраля 1,0938, но потом отступила и торговалась с повышением на 0,14%, по 1,0918.

"Мы уже говорили, что валютный рынок не в полной мере учел перспективы процентных ставок и у доллара еще есть пространство для снижения", — сказал аналитик MUFG Дерек Халпенни.

По его словам, расхождение ожидаемой динамики ставок "больше соответствуют торговле пары евро/доллар в районе 1,10-1,15".

В марте доходность государственных облигаций США и стран Европы значительно снизилась, так как инвесторы покупали активы-убежища на фоне проблем в банковском секторе. С тех пор доходность восстановилась, но остается намного ниже последних максимумов.

От мартовских максимумов доходность двухлетних облигаций Германии упала на 70 базисных пунктов и на момент написания статьи составляла 2,687%, а динамика доходности американского долга была еще более драматичной.

На момент написания статьи для двухлетних облигаций она составляла 3,9978%, что на целый процентный пункт ниже максимума начала марта, достигнутого благодаря тому, что на фоне проблем в банковской системе рынки исключили из учета в котировках еще несколько повышений ставок ФРС.

Как показывает индикатор CME Fedwatch, вероятность того, что ставки ФРС к июлю, через три заседания, останутся в текущем диапазоне 4,75%-5,0% оценивается в 45%. Вероятность того, что ставка будет снижена до 4,5%-4,75% оценивается в 15%, а вероятность того, что она достигнет 5,0%-5,25% — 35%.

Вышедшие в понедельник данные Института управления поставками (ISM) показали, что производственная активность в США в марте ослабла до самого низкого уровня почти за три года, так как новые заказы продолжали сокращаться, а все компоненты индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора впервые с 2009 года находились ниже нейтрального уровня 50.

Рынки ожидают еще нескольких повышений ставки ЕЦБ.

Одним из новых признаков завершения цикла ужесточения условий финансирования в мировой экономике стало принятое во вторник решение Резервного банка Австралии, который, как и ожидалось, оставил ключевую ставку на уровне 3,6%. До этого РБА повышал ставку на десяти заседаниях подряд, а во вторник его руководители заявили, что им требуется время "для оценки воздействия повышения ставок на перспективы экономики",

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,5%, по 0,6751.

"Похоже, РБА убежден, что инфляция достигла пика, и решил не повышать ставки до выхода через несколько недель квартального отчета по инфляции", говорит старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Если эти данные не превысят прогноз, то РБА еще на два-три месяца оставит ставку на уроне 3,6%, считает он.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,4%, до 133. Индекс доллара остается без изменений, на уровне 102,01.