МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-марта 2023 года вырос почти в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 9,9 тонны (+90,4%), по серебру – вырос в 2,2 раза, до 30,4 тонны (+123,5%), сообщает биржа. Рубль днем компенсировал половину ощутимого утреннего падения

В денежном выражении на Московской бирже в январе-марте 2023 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 46,2 миллиарда рублей, против 26,6 миллиарда рублей в аналогичный период годом ранее. Объем торгов только в марте текущего года составил 21,2 миллиарда рублей – 4,2 тонны золотом, и 15,7 тонны серебром (на 1,2 миллиарда рублей).

По итогам 2022 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (32,3 тонны) и серебром (78,7 тонны) на общую сумму 122,8 миллиарда рублей против 209,2 миллиарда рублей в 2021 году (48,5 тонны и 40,2 тонны соответственно).

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организации: 56 банков, 33 профучастника рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.