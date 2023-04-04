МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте вырос на 26,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 105,6 триллиона рублей, следует из данных на сайте торговой площадки. Курсы доллара и евро на Мосбирже достигли максимумов впервые за год

Объем торгов на фондовом рынке в марте вырос на 28,06%, до 3,19 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке вырос на 24,6%, до 70,8 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями февраля увеличился на 37,7%, до 1,46 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов вырос на 19%, до 66,3 миллиарда.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,728 триллиона рублей, увеличившись на 20,9%. В марте на фондовом рынке Московской биржи был размещен 71 облигационный займ на общую сумму 1,667 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 957,6 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 36,5% и составил 5,9 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 269,5 миллиарда рублей, увеличившись на 17,8%.

"Объем торгов на валютном рынке увеличился на 27,5% и составил 24,7 триллиона рублей (19,4 триллиона рублей в феврале). Объем торгов инструментами спот увеличился на 21,9% и достиг 8,4 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 16,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,122 триллиона рублей (1,019 триллиона рублей в феврале)", — также говорится в сообщении.