МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Во вторник нефтяные фьючерсы торгуются без существенных изменений. Как сообщает Reuters, инвесторы оценивают решение альянса ОПЕК+ сократить добычу, а также слабые экономические данные США и КНР, способные негативно сказаться на спросе на нефть.

Около 15.05 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 30 центов, или 0,3%, по 84,63 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подешевели на 23 цента, или 0,2%, по 80,19 доллара за баррель.

"Несмотря на впечатляющую динамику цен на нефть, они смогут подняться выше 85 долларов только при условии стабильного роста спроса", — считает Дэннис Кисслер, старший вице-президент BOK Financial.