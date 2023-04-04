МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит сегодня снизились, поскольку свидетельства охлаждения экономики усилили опасения насчет рецессии. Теперь больше инвесторов стали ждать от Федеральной резервной системы паузы в повышении процентных ставок в мае, пишет Reuters.

Число вакансий в США в феврале упало до самого низкого уровня почти за два года, что указывает на охлаждение рынка труда, в то время как производственные заказы упали второй месяц подряд.

После публикации этих данных акции начали колебаться. Инвесторы ждали эту статистику, чтобы оценить устойчивость экономики и получить подсказки о будущем повышении процентных ставок после недавнего банковского кризиса.

Данные, опубликованные в понедельник, также указывали на ослабление производственной активности в США.

"Уже сейчас существует много опасений из-за проблем, с которыми столкнулись банки, и потенциального сокращения кредитования, — сказал Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth в Фэрфилде, штат Коннектикут. — В сочетании с более слабыми экономическими данными действия ФРС вдруг отходят на задний план, а экономические данные — выходят на первый".

Сектора, тесно связанные с экономическими циклами, такие как промышленный, нефтегазовый и сектор материалов, оказались в числе главных аутсайдеров в S&P 500.

Акции из защитных секторов здравоохранения и коммунальных услуг, которые, как считается, лучше держатся во время экономического спада, были одними из немногих оставшихся в плюсе.

Трейдеры теперь склоняются к тому, что в мае ФРС возьмет паузу в повышении ставок. Согласно инструменту Fedwatch компании CME Group, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов теперь оценивается в 39,8% по сравнению с почти 60% до выхода данных.

Несмотря на сегодняшнее падение, S&P 500 и технологический Nasdaq набирают почти 7% и 16% с начала 2023 года. Они восстанавливались после самого сильного годового падения со времен финансового кризиса 2008 года.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 214,15 пункта, или 0,64%, до 33 387 пунктов, индекс S&P 500 — на 22,74 пункта, или 0,55%, до 4101,77 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 55,37 пункта, или 0,45%, до 12 134,08 пункта.

Акции Virgin Orbit Holdings Inc упали на 23,4% после того, как компания по запуску спутников подала заявление о банкротстве по главе 11 из-за неспособности обеспечить долгосрочное финансирование.

Акции AMC Entertainment Holdings Inc рухнули на 22,3% после того, как сеть кинотеатров сообщила, что согласилась урегулировать судебный процесс и приступить к конвертации своих привилегированных акций в обыкновенные.

Бумаги Digital World Acquisition Corp подешевели на 7,9% после того, как эта SPAC-компания, связанная с бывшим президентом США Дональдом Трампом, отложила подачу своего годового финансового отчета.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 2,82 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,51 к 1.

В составе S&P зафиксировано 12 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 53 новых максимума и 169 новых минимумов.