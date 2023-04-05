МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу сказал в среду, что пауза в повышении процентных ставок не означает, что повышения закончились. По его словам, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики еще может потребоваться для сдерживания инфляции, передает Reuters.

В выступлении, посвященном перспективам денежно-кредитной политики, управляющий также сказал, что процентные ставки на заседании в апреле были оставлены без изменения, чтобы банк мог оценить влияние предыдущих повышений, но в мае правление РБА вновь пересмотрит свою политику и обновит прогнозы экономики и инфляции.

Во вторник банк оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,6%, после десяти повышений подряд.

"Правление ожидает, что для возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", — сказал Лоу.

В 4-м квартале прошлого года темп общей инфляции в Австралии достиг максимума за 30 лет 7,8%, намного превысив установленный РБА целевой диапазон 2%-3%, но потом проявились некоторые признаки замедления роста цен.

По словам Лоу, пауза соответствует практике предыдущих циклов, в которых банк быстро повышал ставки, а потом приостанавливал повышение, чтобы оценить динамику экономики и решить, следует ли продолжать ужесточение политики.

Отвечая на вопросы аудитории, Лоу сказал, что при принятии решения на заседании 2 мая правление учтет поступающие данные по инфляции, розничными продажами и занятости

"Мы думаем, что вполне можем опять повысить ставки, но не уверены в этом на сто процентов, а помесячные данные определят, следует ли нам их повышать", — сказал глава РБА.

Финансовые рынки ожидают повышения ставок в мае с небольшой вероятностью и считают, что следующим шагом центрального банка станет их понижение, но не раньше конца этого года или начала 2024 года.

"Правление понимает, что денежно-кредитная политика действует с запозданием и что воздействие повышений ставок еще не проявилось в полной мере", — сказал Лоу.

По его словам, одним из факторов неопределенности является устойчивость потребительского спроса на фоне роста стоимости кредитования, перемены в поведении при определении зарплат и цен, а также стресс в мировой банковской системе.

"Становится все более очевидным, что повышение процентных ставок оказывает влияние на расходы потребителей", — сказал Лоу, добавив, что прогноз РБА предполагает лишь небольшой их рост в 1-м квартале.

Он также сказал, что высокую инфляцию спровоцировал не избыточный рост зарплат или хищническое повышение цен компаниями.

"Важно, чтобы рост зарплат в целом соответствовал целевому уровню инфляции и чтобы рост прибыльности не становился источником усиления повышательного давления на цены", — сказал Лоу.