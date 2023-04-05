МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Экспорт питьевой воды в перспективе 25 лет может приносить российскому бюджету более высокий доход, чем экспорт нефти, говорится в подготовленном экспертами Росконгресса докладе "Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики", который имеется в распоряжении РИА Новости. Не к добру. Россия спешит избавиться от внешнего долга

"В полярных шапках Арктики и Антарктики находится примерно 70% водных ресурсов планеты, причем на Арктику приходится более половины от этого объема", — говорится в документе.

"На горизонте 25 лет необработанная пресная вода может стать более важной и прибыльной статьей российского экспорта, чем нефть", — полагают авторы доклада.

Эксперты отмечают, что Россия является абсолютным лидером по запасам пресной воды за полярным кругом. "В США (на Аляске) в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки. В Канаде — 3. В России — 11", — поясняют авторы. СМИ: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти — тройной удар по Западу

"Годовой сток Енисея в Карское море достигает 624 кубических километров. Лена – крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Сток Лены в море Лаптевых — около 540 кубических километров. Обь — на третьем месте. Годовой сток в Обскую губу Карского моря составляет около 400 кубических километров. Не менее значимы озера. Только в 32 самых крупных водоемах плато Путорана содержится более 45% суммарного запаса озерных вод российской Арктической зоны", — говорится в документе.

"Ожидается, что к концу XXI века арктический речной сток увеличится на 30%. К этому же времени пресная вода может стать более ценным экспортным ресурсом, чем нефть", — полагают эксперты.

Авторы доклада отмечают, возможность экспортных поставок питьевой воды уже обсуждается в России. "На ранней стадии обсуждения находятся проекты поставок в дальнее зарубежье, вплоть до стран Персидского залива, уже сейчас испытывающих острый дефицит воды", — говорится в документе.