МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы преимущественно снижаются в среду на сохраняющихся опасениях рецессии в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Индекс деловой активности в еврозоне вырос до 53,7 пункта

По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,14%, до 7645,2 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,3%, до 7323,02 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 15543,55 пункта.

Инвесторов беспокоят перспективы мировой экономики. По мнению аналитиков, последние экономические данные могут указывать на приближение рецессии.

"Мы находимся в переходном периоде, но все данные говорят о том, что мы готовимся к рецессии", — цитирует агентство Bloomberg главного инвестиционного директора Dunas Capital Альфонсо Бенито (Alfonso Benito). В США рассказали о тревожной для Европы детали из-за Украины

Эксперт также добавил, что скоро начинается сезон отчетности, и инвесторам будет важно увидеть прогнозы и комментарии компаний относительно финансовых показателей.

Трейдеры также обратили внимание на европейскую статистику. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до 53,7 пункта с 52 пунктов в феврале, что оказалось хуже прогнозов и предварительной оценки. Показатели по Германии и Франции также оказались ниже ожиданий.