Европейские индексы CAC 40 и DAX снижаются на сохраняющихся опасениях глобальной рецессии
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы преимущественно снижаются в среду на сохраняющихся опасениях рецессии в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,14%, до 7645,2 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,3%, до 7323,02 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 15543,55 пункта.
Инвесторов беспокоят перспективы мировой экономики. По мнению аналитиков, последние экономические данные могут указывать на приближение рецессии.
"Мы находимся в переходном периоде, но все данные говорят о том, что мы готовимся к рецессии", — цитирует агентство Bloomberg главного инвестиционного директора Dunas Capital Альфонсо Бенито (Alfonso Benito).
Эксперт также добавил, что скоро начинается сезон отчетности, и инвесторам будет важно увидеть прогнозы и комментарии компаний относительно финансовых показателей.
Трейдеры также обратили внимание на европейскую статистику. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до 53,7 пункта с 52 пунктов в феврале, что оказалось хуже прогнозов и предварительной оценки. Показатели по Германии и Франции также оказались ниже ожиданий.
https://1prime.ru/Financial_market/20230405/840289556.html