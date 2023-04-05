МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду уменьшаются в преддверии выхода ряда статданных, свидетельствуют данные торгов. В США раскрыли, сколько осталось жить Америке

По состоянию на 12.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 0,16%, до 33528 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 13192,75 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 4120,35 пункта.

Аналитики полагают, что дефицит торгового баланса США в феврале увеличился до 69 миллиардов долларов с 68,3 миллиарда в январе.

Также ожидаются данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в марте снизился до 54,5% с 55,1% в феврале.

Также эксперты считают, что безработица в стране в марте сохранилась на уровне февраля в 3,6%.