МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили среду в основном ростом, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивали ряд факторов, в том числе опасения по экономике и макростатистику. Рубль прибавляет к доллару, но падает против юаня и евро

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,59% — до 2 495,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,02%, до 7 237,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 — снизился на 1,68%, до 27 813,26 пункта.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в среду в связи с выходным днем. По итогам торгов вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,49% — до 3 312,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,45% — до 2 139,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,66%, до 20 274,59 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать экономические перспективы. Слабая статистика по рынку труда в США, которая была опубликована во вторник и сдержала индексы Уолл-стрит, усилила обеспокоенность по поводу возможной рецессии. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом макростатистики

Инвесторы отреагировали и на макростатиситку. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Австралии в марте снизился до 48,6 пункта с 50,7 пункта, что оказалось выше ожидаемого уровня в 48,2 пункта. Японский PMI услуг составил 55 пунктов после 54 пунктов в феврале и при прогнозе в 54,2 пункта.

В результате австралийский индекс лишь незначительно вырос, а японский Nikkei 225, напротив, заметно снизился. Японский индекс сократился на фоне укрепления иены к доллару (стоимость доллара к иене снизилась во вторник на 0,54%), а более дорогая национальная валюта сдерживает относительный доход компаний-экспортеров.