МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила перечень товаров для формирования национальных ценовых индикаторов, в частности на продукты нефтяной и нефтегазохимической промышленности, агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, минеральные удобрения, сообщило ведомство. Назван ресурс, способный принести России больше доходов, чем нефть

"ФАС России сформировала план работы по формированию национальных индикаторов. Первым этапом предусмотрено определение перечня товаров и его утверждение правительством РФ… В настоящее время служба сформировала с ведомствами перечень товаров и направила его в правительство РФ на согласование", — говорится в сообщении ФАС.

"В проект вошли продукты нефтяной и нефтегазохимической промышленности, агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, минеральные удобрения и другие", — добавляется в релизе.

ФАС отмечает, что необходимость создания отечественных индикаторов связана с тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Но внутренние цены, привязанные к так называемым "нетбэкам", создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей, считают в службе. ФАС предложила субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток

Ведомство добавляет, что следующим этапом станет непосредственно формирование национальных индикаторов. Затем будет проведена оценка возможности использования биржевых и внебиржевых индикаторов в налоговом и бюджетном регулировании и контроле.

"Также подготовлен проект документа, которым утверждается состав ведомств и механизм работы определения национальных индикаторов на базе биржевого комитета ФАС России. Появление отечественных индикаторов позволит обеспечить прозрачность и качественную информационно-аналитическую поддержку всем участникам рынка, потребителям, общественным и экспертным сообществам", — заключают в ФАС.

В конце марта формирование перечня анонсировал замглавы ФАС России Виталий Королев. Он говорил, что служба занимается сейчас формированием перечня сырьевых товаров для создания на них российских ценовых индикаторов.