МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы в четверг растут после публикации данных о промышленном производстве в Германии, свидетельствуют данные торгов. "Это тупик": Европе озвучили три плохих для нее новости

По состоянию на 11.11 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,53%, до 77003,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 7340,34 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 15582,35 пункта.

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале увеличился на 2% в месячном выражении после роста в январе на 3,7%. Аналитики при этом ждали роста показателя лишь на 0,1%.

Тем не менее аналитики отмечают обеспокоенность инвесторов за возможность рецессии в США. Последние данные деловой активности в сфере промышленности и услуг страны оказались меньше прогнозных, что может также повлиять на рынки и на других континентах.

"Ряд американских публикаций указывает на то, что экономика начинает ослабевать под давлением агрессивной политики Федеральной резервной системы, и внимание теперь обращено на масштабы рецессии, а не на то, произойдет ли она", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела рынков Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).