МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США выросли примерно на 2% ввиду сокращения суточного объема добычи и увеличения поставок газа на СПГ-терминалы, сообщает Reuters.

Котировки росли, несмотря на прогнозы более мягкой погоды и менее активного спроса на отопление помещений, чем ожидалось ранее, в следующие две недели.

Майские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию с повышением на 4,9 цента, или 2,3%, по 2,155 доллара за млн БТЕ.

В последние недели отмечается чрезмерная волатильность котировок природного газа на NYMEX: цены росли или снижались более чем на 5% по итогам 12 из 23 последних торговых дней.

На фоне растущей волатильности объем открытых позиций по фьючерсам на газ на NYMEX во вторник поднялся до 1,37 млн контрактов, достигнув максимума с октября 2021 года 4-й день подряд.

Поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в среду могли составить примерно 2,2 млрд кубических футов против 2,3 млрд кубических футов в понедельник и вторник, согласно данным Refinitiv.

Средний объем поставок трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период апреля составил 13,9 млрд кубических футов в день против рекордного максимума 13,2 млрд кубических футов в день, достигнутого в марте.

Совокупная мощность семи крупнейших СПГ-терминалов США составляет около 13,8 млрд кубических футов в день.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период апреля составляет 99,9 млрд кубических футов в день против 99,7 млрд кубических футов в день в марте.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 95,2 млрд кубических футов в день против 101,7 млрд кубических футов в день на текущей неделе на фоне теплой весенней погоды, прогнозируют в Refinitiv.

Между тем позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам газа.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 25-31 марта сократились на 21 млрд кубических футов. Год назад запасы снизились на 24 млрд кубических футов, в то время как в среднем за последние пять лет запасы в указанный период не сокращались.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США на отчетной неделе составил 1,832 трлн кубических футов. Это на 19,6% выше по сравнению со средним 5-летним значением.