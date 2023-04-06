МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В четверг цены на медь растут ввиду сокращения запасов, сообщает Reuters. Однако потенциал ралли ограничен опасениями относительно риска глобальной рецессии.

В 07.28 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили в цене 0,8%, до 8848 долларов за тонну. Котировки продолжают рост среды ввиду того, что объем запасов меди, хранящейся по действующим варрантам, упал до минимума с 2021 года.

"Несмотря на поддержку со стороны снижающихся запасов, цены на медь, вероятно, снизятся (в дальнейшем), учитывая сохраняющиеся опасения по поводу возможной рецессии", — отметил Чжан Вэйсинь, аналитик China Futures.

Доллар немного укрепился, хотя и остается вблизи 2-месячного минимума, в то время как трейдеры пытаются определить, в какой степени данные США по рынку труда, ожидающиеся на пасхальных выходных, повлияют на денежно-кредитную политику ФРС. Опубликованные ранее на этой неделе данные указали на охлаждение экономики.

Укрепление доллара часто снижает привлекательность сырьевого товара, номинированного в долларах, для держателей иных валют.

Рост спроса в КНР также оказывает небольшую поддержку меди, которая используется в электроэнергетической и строительной отраслях, а также в секторе производства систем кондиционирования.

Между тем премия, учитываемая в ценах на медь в китайском порту Яншань, выросла во вторник до 32,50 доллара за тонну. Это первое увеличение с 17 марта.

Недавний рост импорта меди в Китай также оказал понижательное давление на котировки, добавил Чжан Вэйсинь.

Между тем судебный регулятор постановил, что совместный проект горнодобывающей эквадорской государственной компании ENAMI и чилийской Codelco должен быть приостановлен. Как стало известно, власти не предоставили местным общинам право на консультации по вопросам охраны окружающей среды. Об этом сообщили в среду местные юристы и представители Codelco.

Большинство других цветных металлов торгуются с повышением. Так, цинк на LME вырос 0,1%, до 2805 долларов за тонну с 5-месячного минимума. Алюминий подорожал на 0,6%, до 2347 долларов, олово — на 0,8%, до 24 440 долларов, свинец — на 0,4%, до 2119 долларов. Никель снизился в цене на 1,4%, до 22 400 долларов.

Майские фьючерсы на медь на SHFE завершили очную сессию с понижением на 0,9%, по 68 520 юаней (9967,13 доллара) за тонну.

Между тем Шанхайская биржа снизит маржинальные требования и торговые лимиты для фьючерсных контрактов на цветные металлы по окончании очной сессии четверга.