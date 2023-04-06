МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в основном в минусе, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы вновь обеспокоены перспективами вокруг экономики, что сдержало склонность трейдеров к риску. В Японии зафиксировали новый рекорд цен на золото

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,01% — до 3 312,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,04%, до 2 138,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,28% — до 20 331,2 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,44% — до 2 459,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 7 219 пунктов, японский индекс Nikkei 225 — на 1,22%, до 27 472,63 пункта.

Ближе к концу недели инвесторы склонны уходить от риска из-за экономических опасений. Поддержала осторожность трейдеров слабая макростатистика из США. Индекс деловой активности в промышленности в стране в марте уменьшился до 46,3% с февральских 47,7%, а в сфере услуг США в прошлом месяце сократился до 51,2% с 55,1%. Оба значения оказались хуже прогнозов. На этом фоне индексы Уолл-стрит в среду в основном сократились, причем технологический индекс NASDAQ снизился на 1,07%.

"Недавние ценовые действия предполагают, что инвесторы взвешивают возможность того, что экономика США встретила слишком сильное сопротивление между повышением ставок и неопределенностью вокруг региональных банков, и это в конечном итоге может привести США к рецессии", — сказал агентству Франс Пресс аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Несколько поддержала индексы Китая сильная макростатистика. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии делового издания Caixin, в марте вырос до 57,8 пункта с 55 пунктов месяцем ранее. Значение оказалось выше ожидаемых 54,8 пункта.