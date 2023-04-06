МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг преимущественно снижаются в преддверии выхода данных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. В США рассказали о главной стратегической ошибке в отношениях с Россией

По состоянию на 13.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,07%, до 33679 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,45%, до 13021 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 4114,75 пункта.

Инвесторы ждут статданные по рынку труда в США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 1 апреля выросло на 2 тысячи, до 200 тысяч заявок. Данные будут опубликованы сегодня.

А в пятницу ожидается выход данных по безработице в США. Эксперты считают, что мартовский показатель остался на уровне февраля в 3,6%.