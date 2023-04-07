МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань снизился против доллара США в условиях малоактивных торгов, сообщает Reuters. Многие инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в преддверии выхода данных по занятости в США, по которым можно будет судить о дальнейшей траектории процентных ставок ФРС. Наряду с желанием проявить осторожность на объем торгов влияет тот факт, что многие рынки закрыты по случаю Страстной пятницы.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8838 против 6,8747 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 6,8800, а на момент написания статьи торговалась по 6,8784.

В пятницу утром торги были малоактивными: к середине дня их оборот составил 6,2 млрд долларов США, хотя в среднем за полдня оборачивается около 15 млрд долларов США.

"У рынка нет четкого направления, инвесторы, возможно, хотят сначала посмотреть на данные США", — сказал трейдер одного из банков.

Внимательно отслеживаемые инвесторами данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут позднее в пятницу, могут дать представление о дальнейшей траектории процентных ставок и оказать влияние на американскую и другие основные валюты, в том числе и юань.

По словам трейдеров, интерес будут также представлять данные по кредитованию и внешней торговле, которые будут опубликованы на следующей неделе. Они дадут представление о темпах восстановления китайской экономики.

"Хотя в этом году экономика вполне может преподнести приятные сюрпризы, умеренный целевой уровень роста китайской экономики, составляющий 5%, говорит о том, что власти не будут стремиться к высокому росту любой ценой, — говорят в RBC Capital Markets. — Положительное сальдо текущего счета платежного баланса, вероятно, сократится на фоне роста потребления и возобновления международных поездок".

К середине дня индекс доллара вырос до 101,91 против уровня закрытия четверга 101,822, тогда как пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8821.