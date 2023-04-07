МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет вслед за бумагами экспортеров за счет ослабления рубля, вновь преодолевая отметку в 2500 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. "Татнефть" приобрела сеть автозаправок в Турции

Индекс Мосбиржи к 11.51 мск увеличивается на 0,27%, до 2505,08 пункта; долларовый индекс РТС при этом падает на 1,07%, до 956,74 пункта.

Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 1,34%, до 82,47 рубля.

Слабеющий рубль может поддерживать интерес инвесторов к акциям российских экспортеров, отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Впрочем, сильного роста основного индекса он не ожидает ввиду праздничного дня в США и Европе сегодня и в целом предстоящих выходных. Курс евро поднялся до 90 рублей впервые за год

В лидерах роста котировок — акции "Русснефти" (+2%), ВСМПО-Ависмы (+1,59%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,21%), "Алросы" (+1,09%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,07%), а также обыкновенные акции "Татнефти" (+1,01%).

В лидерах снижения цен – акции ТГК-1 (-1,95%), "Эн+ груп" (-1,8%), расписки ГТЛ (-0,73%) и акции ОГК-2 (-0,69%).