МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Динамика индексов Уолл-стрит поддержала азиатские торги. Курс юаня превысил 12 рублей впервые с апреля 2022 года

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45% — до 3 327,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 2 158,41 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,27% — до 2 490,41 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,17%, до 27 518,31 пункта.

Фондовые биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга Hang Seng Index вырос на 0,28%, до 20 331,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, до 7 219 пунктов.

Азиатские торги последовали динамике американских фондовых бирж. Рынки Уолл-стрит в четверг показали рост, причем технологический индекс NASDAQ поднялся на 0,76%. Китай ввел санкции против двух организаций США

Повлияли на торги и корпоративные новости. Так, бумаги Samsung Electronics выросли в цене на 4,3% после публикации финпрогнозов. Компания ожидает падения выручки в первом квартале на 19% год к году, но вместе с прогнозом Samsung также объявила о сокращении производства микросхем памяти, что поддержало настроения трейдеров.

Предварительная оценка была выпущена и LG Electronics, которая прогнозирует снижение операционной прибыли в первом квартале на 23%. Бумаги показали незначительный рост цены — на 0,35%.