МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Московская биржа планирует вновь увеличить до 12 человек состав наблюдательного совета, который был сокращен до девяти членов в 2022 году, свидетельствуют материалы торговой площадки к годовому собранию акционеров. Мосбиржа расширила ограничения для инвесторов из недружественных стран

Текущий количественный состав наблюдательного совета Московской биржи в прошлом году был сокращен с 12 до 9 членов. Это произошло на фоне возникшей масштабной практики сложения полномочий членами советов директоров российских компаний и увеличившимися рисками ненадлежащего формирования и деятельности советов директоров, в том числе обеспечения необходимого кворума для принятия решений, соответствующих долгосрочным интересам компании, говорится в материалах биржи.

Комиссия по назначениям и вознаграждениям наблюдательного совета биржи в 2022-2023 годах определила новые, актуальные для реализации разрабатываемой новой стратегии группы, компетенции, которыми должны обладать члены набсовета биржи.

"По итогам проведенной верифицированной самооценки компетенций, были определены компетенции, которыми должны обладать директора, входящие в состав наблюдательного совета биржи, а также сформулированы ожидания дальнейшей диверсификации персонального состава наблюдательного совета в части возраста, гендера и количества независимых директоров", — говорится в материалах биржи.

Набсовет с учетом оценки соответствия его количественного состава потребностям биржи и интересам акционеров принял решение вынести на рассмотрение годового собрания акционеров, которое состоится 27 апреля, вопрос об изменении количественного состава набсовета, предусмотрев увеличение количественного состава до 12 человек.