2023-04-07T18:50:57+03:00
2023-04-07T18:50:57+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230407/840320397.html
Tesla в США отзывает для ремонта 422 автомобиля
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Tesla отзывает чуть более 400 автомобилей Model 3 в США из-за риска ослабления крепления поперечных рычагов передней подвески, сообщает Reuters. Чтобы решить эту проблему, из-за... ПРАЙМ, 07.04.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Tesla отзывает чуть более 400 автомобилей Model 3 в США из-за риска ослабления крепления поперечных рычагов передней подвески, сообщает Reuters.
Чтобы решить эту проблему, из-за которой поперечный рычаг может отсоединиться от подрамника, Tesla затянет туже или заменит крепежные элементы.
Tesla сообщила, что с января 2019 года получила 25 гарантийных претензий и 2 отчета о происшествиях, которые имеют или могут иметь отношение к данному отзыву автомобилей, однако сообщений об авариях и травмах не поступало.