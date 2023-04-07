МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Tesla отзывает чуть более 400 автомобилей Model 3 в США из-за риска ослабления крепления поперечных рычагов передней подвески, сообщает Reuters.

Чтобы решить эту проблему, из-за которой поперечный рычаг может отсоединиться от подрамника, Tesla затянет туже или заменит крепежные элементы.

Tesla сообщила, что с января 2019 года получила 25 гарантийных претензий и 2 отчета о происшествиях, которые имеют или могут иметь отношение к данному отзыву автомобилей, однако сообщений об авариях и травмах не поступало.