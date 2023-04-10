МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российский рубль в понедельник продолжил начавшееся на прошлой неделе снижение, в результате которого он достиг минимумов с апреля 2022 года, на фоне спроса на иностранную валюту и продаж российских активов нерезидентами, сообщает Reuters.

В 08.30 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась по 81,59. Пара евро/рубль выросла до 89,10. Пара китайский юань/рубль укрепилась до 11,85.

Хотя рубль сохраняет слабость, а его динамика в целом зависит от спроса на иностранную валюту, он по-прежнему кажется перепроданным, говорит Алексей Антонов из ALOR Broker.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,01%, до 85,13 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы укрепились.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,35%, до 978,05. Рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,94%, до 2523,34.