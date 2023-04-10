МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник в Шанхае немного выросли на повышении ожиданий относительно восстановления спроса в Китае. Однако торги проходили довольно спокойно, так как европейские рынки закрыты в связи с празднованием Пасхи, пишет Reuters.

Доллар США же укрепился, и это ограничивало пространство для роста котировок. Данные США по занятости, представленные в пятницу, свидетельствовали об ограниченности свободных ресурсов на рынке труда, и это заставило участников рынка ожидать дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании в мае.

Наиболее активно торгующиеся майские фьючерсы на медь на SHFE выросли на 0,22%, до 68 740 юаней за тонну.

Согласно опубликованным в пятницу данным, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте выросло на 236 000 против ожидаемого увеличения на 239 000. Показатель февраля был пересмотрен в сторону повышения, до 326 000 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что в феврале число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 311 000.

Алюминий на SHFE снизился в цене на 0,13%, до 18 615 юаней, цинк прибавил 0,20%, до 22 130 юаней, олово упало на 2,62%, до 191 260 юаней, никель повысился на 0,85%, до 178 530 юаней за тонну. Свинец же подорожал на 0,16%, до 15 320 юаней.