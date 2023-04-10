МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник продолжают снижаться, сообщает Reuters. Сильные данные США по занятости подстегнули опасения относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и укрепили доллар. Однако сохраняющиеся экономические риски помогают ценам на золото, считающимся активом-убежищем, удерживаться вблизи уровня 2000 доллара.

Около 10.34 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 2000,86 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,5%, до 2015,50 доллара за унцию.

Текущее снижение цен на золото также может быть связано с технической коррекцией после перехода на территорию перекупленности, предполагает Хань Тань, старший аналитик Exinity.

Впрочем, появление признаков дезинфляции в США, позволяющих ФРС приостановить повышение процентных ставок скорее раньше, чем позже, может толкнуть цены на золото к недавним максимумам, добавил аналитик.

В последние месяцы рынок золота продолжает получать поддержку на фоне целого ряда бычьих факторов, к которым относятся приток инвестиций в золотые биржевые фонды (ETF), наращивание чистой длинной позиции по драгоценному металлу до более чем годового максимума, а также покупка золота центральными банками, отмечает Тань.

В понедельник рынки Австралии, Гонконга и Европы закрыты в связи с празднованием Пасхи.