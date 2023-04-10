МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет во второй половине понедельника на фоне продолжающегося ослабления курса рубля и ожидания дивидендных выплат, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Финансист назвал причину ослабления курса рубля к доллару

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.41 мск растет на 1,32%, до 2541,5 пункта, долларовый РТС – на 0,78%, до 982,1 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent понижается на 0,76%, до 84,47 доллара.

"Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник. Поддержку отечественным акциям оказывают продолжившееся ослабление рубля, благоприятно отражающееся на бумагах экспортеров; спокойная обстановка на зарубежных фондовых площадках, многие из которых остаются закрытыми из-за праздников… Положительный настрой создают и ожидания щедрых дивидендов от ведущих эмитентов", — говорит аналитик "Финама" Игорь Додонов.

"Российский рынок начал новую неделю ростом, легко преодолев сопротивление максимальных сентябрьских уровней прошлого года… Сейчас, когда значительная часть эмитентов смогла показать в большинстве случаев позитивные результаты за 2022 год и стала более открытой для инвесторов, оценки рынка должны быть в целом пересмотрены в сторону повышения", — отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Тремя ключевыми факторами роста российского рынка акций он считает длительное геополитическое "затишье", а также факторы потенциальных дивидендных выплат и ослабления рубля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста к 15.41 мск оказались акции НМТП (+13,18%), "Аэрофлота" (+5,12%), расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+3,95%), акции "Яндекса" (+3,04%), расписки "Русагро" (+3,03%) и VK (+2,56%).

"Аэрофлот" дорожает на фоне новостей об обращении перевозчиков к Минтрансу с просьбой предоставить отрасли три новые меры государственной поддержки. Они просят распространить субсидии на новые Ту-214, софинансировать замену двигателей SSJ 100, выпущенных до 2022 года, на российские ПД-8 и отменить требование о предоставлении банковских и госгарантий при покупке и лизинге новых самолетов", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Снижаются лишь акции ДВМП (-2,47%), Globaltruck Management (-0,63%), расписки FixPrice (-0,28%), акции Московской биржи (-0,13%) и МТС (-0,12%).

ПРОГНОЗЫ

"В целом, полагаем, что рынок на этой неделе замедлит восхождение, и даже может перейти в стадию консолидации. Для достижения следующего уровня 2800 пунктов – нужны "свежие" деньги, которые могут прийти после выплаты дивидендов в мае – июле", — полагает Фетисов.

Додонов отмечает, что с точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи на дневном графике уверенно закрепился выше отметки 2500 пунктов, а также верхней границы локального восходящего канала. Аналитик ожидает повышения индекса в район 2600-2600 пунктов.

"Прогноз для Индекса Мосбиржи на закрытие торгов 10 апреля: зона 2450–2600 пунктов. Ориентир для РТС: интервал 930–1000 пунктов", — заключает Чернов.