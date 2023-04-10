МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Золото в понедельник днем дешевеет более чем на 1% на растущем долларе, приближаясь к отметке в 2000 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 24,95 доллара, или на 1,14%, до 2 003,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,4% — до 24,995 доллара за унцию.

На цену золота оказывает влияние укрепляющийся доллар, индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) которого растет более чем на 0,6%, до 102,78 пункта, на ожиданиях повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в мае. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Инвесторы также ожидают экономическую статистику текущей недели: данные по годовой инфляции в США, публикацию протокола мартовского заседания ФРС и начало сезона корпоративной отчетности.