МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос на 1,55%, следует из данных Московской биржи. Раскрыто, как Польша "ударила в спину" Зеленского

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 1,55%, до 2547,35 пункта, долларовый РТС – на 0,96%, до 983,86 пункта.