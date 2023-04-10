МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на пшеницу на CBOT в понедельник растут. Как сообщает Reuters, поддержку ценам оказывают заявления Москвы о том, что Россия может начать действовать вне рамок зерновой сделки, а также засуха, создавшая угрозу для посевов пшеницы в Канзасе.

Фьючерсы на кукурузу и сою также немного укрепились, восстановив часть утраченных ранее позиций.

"В западной части (зернового) пояса, где выращивается пшеница с высоким содержанием белка, не хватает осадков", — сказал Крейг Тернер из Daniels Trading.

Около 15.09 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,26%, до 6,77 1/2 доллара за бушель. Кукуруза торговалась с повышением на 0,7%, по 6,48 доллара за бушель, в то время как соя прибавила 0,18%, до 14,95 1/4 доллара за бушель.

Москва в пятницу заявила о намерении действовать вне рамок зерновой сделки, если препятствия для экспорта сельхозпродуктов из РФ не будут сняты. Турция признала, что снятие барьеров для экспорта из России является необходимым условием для продления действия соглашения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу на переговорах в Анкаре в пятницу обсудили невыполнение условий сделки.

По словам Лаврова, Россия может пересмотреть свое участие в соглашении, если препятствия для экспорта будут сохраняться.

По состоянию на 10 апреля объем экспорта зерновых из Украины за истекший период 2022-2023 маркетингового года составил 38,8 млн тонн, согласно опубликованным в понедельник данным Минсельхоза страны.

Экспорт пшеницы из Украины за истекший период текущего маркетингового года, который завершается в июне, составил примерно 13,3 млн тонн, продажи кукурузы достигли 22,8 млн тонн, а ячменя — 2,31 млн тонн.

Трейдеры ожидают выхода во вторник ежемесячного отчета Минсельхоза США по балансу спроса и предложения на мировом рынке зерновых и сои.

"Участники рынка ожидают, что в Минсельхозе пересмотрят в сторону понижения оценку производства южноамериканских зерновых в соответствии с сообщениями агентств в Аргентине и Бразилии", — добавил Тернер.

"Если это произойдет, то экспорт американских зерновых, вероятно, увеличится", — заключил брокер.