МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник снижаются после роста по итогам трех недель подряд. Как сообщает Reuters, беспокойство по поводу повышения процентных ставок нивелирует перспективы сокращения предложения.

Доллар США растет после того, как опубликованные в пятницу данные указали на ограниченное предложение на рынке труда, что дает Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для дальнейшего повышения процентных ставок. Укрепление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют.

Около 17.23 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 54 цента, или 0,6%, по 84,58 доллара за баррель. Ранее в понедельник цены на Brent падали на 1 доллар. Фьючерсы на WTI подешевели на 54 цента, или 0,7%, до 80,16 доллара за баррель.

"На динамику котировок на этой неделе могут повлиять данные по инфляции в США: в среду будет опубликован индекс потребительских цен (CPI), а в четверг — индекс цен производителей (PPI). Эти данные могут усилить ожидания повышения процентных ставок, что окажет поддержку доллару", — отмечает Джим Риттербуш, президент Ritterbusch and Associates.