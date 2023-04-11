МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Global Ports объявила о делистинге с Лондонской биржи, доступ глобальных депозитарных расписок компании к торгам отменен с сегодняшнего дня, сообщает компания. "СПБ биржа" ввела кодекс добросовестного поведения участников рынка

"Global Ports Investments Plc объявляет о том, что в продолжение предыдущих заявлений, а также уведомления Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Лондонской фондовой биржи (LSE), произвела делистинг своих Глобальных депозитарных расписок Доступ ГДР компании к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг LSE с 08:00 (по лондонскому времени) 11 апреля 2023 года отменен", — говорится в сообщении.

В феврале компания уведомила власти Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о делистинге своих глобальных депозитарных расписок с 11 апреля. Также Global Ports уведомила депозитария своей программы ГДР в лице JPMorgan Chase Bank, N.A. о расторжении депозитарного договора с 11 апреля, но позже изменила дату расторжения на 12 июня.

"Чтобы дать возможность большему количеству держателей аннулировать ГДР, компания направила новое уведомление депозитарию о своем решении изменить дату расторжения депозитарного договора на 12 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, в марте акционеры Global Ports одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Россию до конца текущего года, а также утвердили новое название компании — Международная компания акционерное общество "Глобал Портс Инвестментс". Таким образом, компания продолжит деятельность в качестве юридического лица в РФ в соответствии с российскими законами. Новый юридический адрес компании будет находиться в специальном административном районе на острове Русский Приморского края.

Global Ports Investments PLC — ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту.

Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Группе" Дело" принадлежит 61,5% акций компании.