МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают публикации данных об инфляции в США и протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 20.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 13,55 доллара, или на 0,68%, до 2 017,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро увеличивается на 1,04%, до 25,165 доллара за унцию.

Цены на золото продолжают расти, пока инвесторы ожидают публикации статданных из США. В среду будет выпущена статистика по потребительским ценам в стране. Прогнозируется, что годовая инфляция по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Статистика может указать инвесторам на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС), чьи решения сильно влияют на стоимость доллара.

В тот же день будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, в котором инвесторы также смогут найти подсказки к тому, какой шаг предпримет регулятор на своем заседании 3 мая. По данным CME Group, почти 75% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Повышение учетной ставки обычно укрепляет доллар и поднимает его в цене, что, в свою очередь, обратно пропорционально сказывается на стоимости золота.