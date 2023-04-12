МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром, пока инвесторы ожидают публикацию данных об инфляции в США и протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. В ФРС США призвали поднять ставки выше пяти процентов

По состоянию на 8.40 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 16,55 доллара, или на 0,82%, до 2 035,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,48%, до 25,558 доллара за унцию.

Рынки ожидают публикацию статданных из США. В среду днем выйдут данные по потребительским ценам в стране. Прогнозируется, что годовая инфляция по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Статистика может дать подсказку насчет дальнейших действий ФРС, влияющих на стоимость доллара. Так, укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.

Позже в среду вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, в котором инвесторы также могут найти подсказки насчет курса регулятора на предстоящем заседании 3 мая. По данным CME Group, 71,8% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Повышение учетной ставки Федрезервом обычно позитивно влияет на динамику индекса доллара.