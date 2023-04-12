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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230412/840347932.html
Российский рынок акций растет в начале торговой сессии среды
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. Российский рынок акций поднимается в начале основной торговой сессии среды на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимается на 0,39% — до... ПРАЙМ, 12.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале основной торговой сессии среды на 0,4%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимается на 0,39% — до 2543,48 пункта, индекс РТС — на 0,01%, до 973,53 пункта.