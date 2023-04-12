МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале основной торговой сессии среды на 0,4%, следует из данных Московской биржи. "СПБ биржа" ввела кодекс добросовестного поведения участников рынка

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимается на 0,39% — до 2543,48 пункта, индекс РТС — на 0,01%, до 973,53 пункта.