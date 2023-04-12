МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в среду растут. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают выхода данных по инфляции в США, которые могут указать на то, насколько процентные ставки близки к пику.

Около 06.24 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,7%, до 2017,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,7%, по 2032,60 доллара за унцию.

В центре внимания — индекс потребительских цен (CPI) США, который будет опубликован в 12.30 по Гринвичу. Эти данные могут повлиять на дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, однако повышение процентных ставок ухудшает привлекательность этого актива, не приносящего гарантированного дохода.

Золото может продолжить расти в цене, так как "некоторые заранее ставят на то, что данные укажут на замедление инфляции", говорит Мэтт Симпсон, аналитик City Index.

"Если отчет будет свидетельствовать о замедлении инфляции, тогда котировки могут подняться выше 2032 долларов и установить новый максимум 2023 года, учитывая инверсию кривой доходности, возможное замедление экономического роста и усиление геополитической напряженности", — подчеркнул эксперт.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер во вторник заявил, что ожидает скорой паузы в повышении процентных ставок ФРС. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс полагает, что дальнейшая политика центрального банка будет зависеть от поступающих данных.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в мае в 67,2% после выхода сильных данных по рынку труда США. Однако в дальнейшем центральный банк, как ожидается, возьмет паузу.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что центробанку стоит быть осторожным в повышении процентных ставок, учитывая недавние потрясения в банковском секторе. Цены на золото превысили 2000 долларов в марте на фоне краха двух американских банков.

"Ослабление доллара США и приток капитала удерживают цены (на золото)", — отмечают аналитики ANZ.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,9%, до 25,31 доллара за унцию.

Участники рынка облигаций корректируют позиции, ожидая, что индекс CPI укажет на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в США, однако инвесторы на рынке золота и серебра игнорируют эти сигналы, говорится в аналитической записке MKS PAMP.

Платина торговалась с повышением на 0,8%, по 1002,03 доллара за унцию, в то время как палладий подорожал на 0,7%, до 1455,92 доллара за унцию.