МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В среду доллар США снизился против других основных валют, передает Reuters. Инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые выйдут позднее в течение торгового дня, так как они могут повлиять на политику ФРС.

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, годовой рост индекса потребительских цен в США в марте замедлился до 5,2% с 6,0% в феврале, а темп базовой инфляции ускорился до 5,6%.

На момент написания статьи индекс доллара снизился от уровня закрытия вторника на 0,1%, до 102,02.

После роста почти на 3% в феврале индекс упал на 2,3% в марте, а с начала апреля потерял еще 0,5%. Дестабилизация банковского сектора после краха Silicon Valley Bank в начале марта обусловила ожидания менее агрессивных мер ФРС, чем предполагалось раньше, и это оказало давление на индекс.

"Пока трудно сказать, повысит ли ФРС на майском заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов или сделает паузу", — сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон, добавив, что, если данные по инфляции будут ниже прогноза, рынки могут быстро учесть в котировках паузу в цикле ужесточения условий финансирования.

Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в мае примерно в 74%, но также ожидают, что с июля до конца года она будет несколько раз понижена.

Во вторник несколько представителей центрального банка сделали заявления, которые почти не прояснили, как сильно еще могут быть подняты процентные ставки. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что траектория денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных.

По словам президента Федерального резервного банка Патрика Харкера, завершение цикла ужесточения политики, возможно, приближается, а его коллега из Чикаго Остан Гулсби сказал, что на фоне последнего стресса в банковском секторе ФРС следует осторожно подходить к повышению ставок.

Пара британский фунт/доллар США на момент написания статьи торговалась на уровне закрытия вторника 1,2426, недалеко от достигнутого на прошлой неделе максимума за десять месяцев. Пара евро/доллар США выросла на 0,1% до 1,0928.

Пара доллар США/японская иена торговалась с небольшим ростом, по 133,77, ранее поднявшись до максимума почти за месяц 134,045, что стало отражением резкого расхождения траекторий политики ФРС и Банка Японии.

В вышедшем во вторник докладе Международного валютного фонда о финансовой стабильности сказано, что Банк Японии в дальнейшем может избежать существенных изменений политики, сделав систему управления кривой доходности более гибкой.

Биткоин снизился до 30 001 доллара, удержавшись выше ключевого уровня 30 000 долларов, который он во вторник впервые за десять месяцев прорвал вверх.