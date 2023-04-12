МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Цены на медь в среду снижаются, поскольку инвесторы обеспокоены по поводу темпов экономического роста и спроса на металлы. Между тем на рынке ожидают выхода данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию процентных ставок, сообщает Reuters.

Тем не менее потенциал снижения котировок ограничен, так как объем запасов меди на складах LME упал до 56 800 тонн, минимума с 2005 года.

Около 10.32 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,5%, по 8808 долларов за тонну.

Котировки меди упали с 7-месячного максимума 9550,50 доллара, достигнутого в январе, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики привело к замедлению экономической активности и потрясениям в банковском секторе.

"Перспективы непростые, — отметил Робин Бхар, независимый аналитик. — Темпы экономического роста могут быть очень медленными в ближайшее десятилетие, а последствия банковского кризиса пока не проявились".

Однако, по его словам, низкий объем запасов будет ограничивать снижение цен, а процесс перехода к "зеленой" энергетике через какое-то время поспособствует росту спроса. "Я ожидаю роста цен до рекордных максимумов, однако не в этом году. Это может произойти в следующем году или через год", — полагает Бхар.

Мировые рынки акций и облигаций стагнируют на ожиданиях того, что высокий индекс CPI создаст предпосылки для еще одного повышения ставок ФРС в следующем месяце.

Тем временем в Мировом валютном фонде (МВФ) предупреждают о том, что сохраняющиеся уязвимости в финансовой системе могут обернуться новым кризисом.

Фундаментальные факторы для рынка меди стали более негативными в последние недели.

Производство катодной меди в Китае в марте выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно данным Antaike. Власти Перу же сообщили о том, что производство меди в стране в 2023 году вырастет на 15% по сравнению с предыдущим годом и составит 2,8 млн тонн.

Между тем восстановление экономики Китая, по всей видимости, замедляется.

"Опубликованные в начале апреля данные указывают на возможную точку разворота, индикаторы заказов снижаются, как и загруженность мощностей проволочных заводов", — сообщают в AMT.

Алюминий на LME упал в цене на 0,3%, до 2295,50 доллара за тонну, цинк снизился на 0,6% до 2740,50 доллара, никель потерял 1,5% и торговался по 23 110 долларов, олово же ослабло на 0,5%, до 23 605 долларов. Только лишь свинец вырос в цене на 0,8%, до 2103,50 доллара за тонну.