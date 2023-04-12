МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Котировки сои на CBOT снижаются, утратив часть достигнутых во вторник позиций. Обильный урожай в Бразилии и снижение цен на растительные масла нивелируют поддержку со стороны сокращения урожая в Аргентине, сообщает Reuters.

Пшеница и кукуруза демонстрируют умеренный рост. Участники рынка следят за погодными условиями и напряженностью в Причерноморье.

Динамика цен сдержанная, поскольку инвесторы ждали выхода данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 11.47 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT снизились на 0,2%, до 14,95 доллара за бушель.

В Минсельхозе США ожидают, что производство сои в Аргентине сократится до 23-летнего минимума, а кукурузы — до 5-летнего минимума из-за засухи.

Тем не менее в министерстве повысили оценку урожая сои в Бразилии до нового рекордного максимума. Также в Минсельхозе ожидают увеличения производства кукурузы в Бразилии в текущем сельскохозяйственном году.

"Увеличение производства в Бразилии частично нивелирует резкое сокращение урожая в Аргентине", — отметили аналитики Hightower.

Фьючерсы на соевое масло на CBOT упали в цене на 1,4% вслед за котировками в Малайзии. Рынок негативно оценивает перспективы предложения и спроса.

Пшеница на CBOT торговалась с повышением на 0,6%, по 6,77 3/4 доллара за бушель, а кукуруза выросла на 0,5%, до 6,54 1/4 доллара за бушель.

Трейдеры следят за заявлениями России касательно зерновой сделки.

Москва назвала перспективы зерновой сделки, действие которой было продлено до середины мая, "не такими уж хорошими".

Цены на пшеницу не особо сильно реагировали на неопределенность вокруг перспектив зерновой сделки, отчасти на фоне высоких объемов экспорта из России.

"Тем не менее мы опасаемся, что рынок может недооценивать риски провала переговоров", — считают аналитики Commerzbank.

"О том, насколько важным стал для Украины морской коридор, можно судить по проблемам, с которыми она сталкивается при транспортировке зерновых по суше", — добавили в банке.

При этом страны Восточной Европы призвали принять меры, чтобы ограничить поставки дешевого украинского зерна на их рынки.