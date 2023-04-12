МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Котировки золота в среду демонстрируют активный рост, поскольку признаки ослабления инфляции усиливают ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может приостановить повышение процентных ставок, передает Reuters. Впрочем, трейдеры рассчитывают на еще одно повышение по итогам майского заседания. Кроме того, рынок ждет публикации протоколов мартовского заседания ФРС.

По состоянию на 14.25 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,5%, до 2012,42 доллара за унцию после роста на 1,3% ранее в ходе сессии. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,4%, до 2027,50 доллара.

Индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в феврале. Опрошенные Reuters аналитики ожидали повышения на 0,2%. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года базовый CPI вырос в марте на 5,6% после роста на 5,5% в феврале.

"Риски, сопряженные с отказом от (очередного) повышения процентных ставок, превосходят опасность избыточного ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому ФРС вполне может пойти на повышение ставки на 25 базисных пунктов, базовый CPI вполне оправдывает такой шаг", — предполагает Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

"(Тем не менее) список (других) рисков по-прежнему велик, поэтому рынок золота все еще может рассчитывать на (увеличение спроса)", — добавил он.

Золото получает поддержку на фоне ослабления доллара и снижения доходности казначейских облигаций США.

Согласно индикатору FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в мае в 67%, а шансы на приостановку повышения в июне составляют 2-1.