МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии четверга повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Россиян научили, что нужно сделать с долларами прямо сейчас

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышается на 0,45% — до 2549,97 пункта, индекс РТС — на 0,43%, до 979,64 пункта.

Дорожают акции ТМК (+6,5%) в ожидании рекомендаций совета директоров по дивидендам за прошлый год.