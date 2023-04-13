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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230413/840358461.html
Российский рынок акций открыл торги ростом
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Российский рынок акций в начале сессии четверга повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышается на 0,45% — до 2549,97 пункта, индекс... ПРАЙМ, 13.04.2023
рынки, новости, мосбиржа, торги, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии четверга повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышается на 0,45% — до 2549,97 пункта, индекс РТС — на 0,43%, до 979,64 пункта.
Дорожают акции ТМК (+6,5%) в ожидании рекомендаций совета директоров по дивидендам за прошлый год.