МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают перспективы монетарной политики и макростатистику, влияют на торги и корпоративные новости, которые поддерживают французский CAC 40, в то время как FTSE 100 и DAX в целом стабильны. Евродепутат рассказала, как ЕС "выстрелил себе в обе ноги"

По состоянию на 12.48 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,05%, до 7 820,9 пункта, французский CAC 40 — растет на 0,94%, до 7 466,4 пункта, немецкий DAX — уменьшается на 0,12%, до 15 685,25 пункта.

Рынки ожидают ослабления монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) после заявления главы Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало о том, что ЕЦБ завершил основную часть повышений ставки.

Трейдеры обращают внимание и на макростатистику. Так, промпроизводство еврозоны в феврале выросло на 2% в годовом выражении при прогнозе роста на 1,5%, в месячном — на 1,5% вместо ожидаемого 1%. Годовая инфляция в Германии по итогам марта в то же время, по окончательной оценке, ожидаемо замедлилась до 7,4% с 8,7% в феврале. Инвестстратег объяснил, почему сейчас рано говорить о евро по 100 рублей

Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно снизилось на 0,2% к январю, аналитики, напротив, ожидали роста на 0,2%. Годовое значение оказалось лучше прогноза — снижение на 3,1% при прогнозе уменьшения на 3,7%.

Акции французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) дорожают на 4,5% после публикации финотчетности. Выручка компании в первом квартале увеличилась на 17% в годовом выражении. А бумаги Renault дорожают на 0,9% после объявления о сделке компании со стартапом Verkor о поставке батарей для электромобилей.