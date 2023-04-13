МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг растут после опубликованных ранее данных о замедлении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США замедлилась по итогам марта

По состоянию на 13.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,07%, до 33838 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 12994 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4126,5 пункта.

Оптимизму инвесторов могут способствовать опубликованные днем ранее данные о потребительских ценах в США. Так, годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась сразу до 5% с 6%, что оказалось сильнее прогноза аналитиков, ожидавших 5,2%.

Позднее в четверг ожидаются данные с рынка труда в США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось до 232 тысяч с 228 тысяч неделей ранее.